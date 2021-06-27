Киевский аналитик Чупринюк: Украина не сможет вернуть Донецк и Луганск без сильной экономики

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27 июня 2021, 12:14

Дорожный указатель в центре Донецка, Senkar Tomas / globallookpress.com

Украина не сможет вернуть Донецк и Луганск без сильной экономики. На это указал киевский аналитик Александр Чупринюк, являющийся главой отдела экономических исследований Института национального развития и членом «Нацкорпуса» (украинская праворадикальная организация, деятельность которой запрещена в России).

По словам процитированного «ПолитНавигатором» эксперта, в настоящий момент Киев не в состоянии реинтегрировать территории в Донбассе, так как не располагает необходимыми для этого ресурсами. Как отметил Чупринюк, чтобы они появились, нужно создать на Украине сильную экономику. Для достижения данной цели потребуется не менее двадцати лет, спрогнозировал аналитик.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший премьер самопровозглашённой ДНР Александр Бородай озвучил мнение, согласно которому Запад превратил Украину в оружие против России.

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