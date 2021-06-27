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27 июня 2021, 11:50 Источник: «Царьград»

Флаг Украины, Mykola Tys / globallookpress.com

Запад превратил Украину в оружие против Российской Федерации. Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами высказал Александр Бородай, бывший глава правительства самопровозглашённой ДНР.

Как отметил Бородай, многие эксперты полагали, что Украина «распадется полностью» после присоединения Крыма к РФ и потери контроля над частью Донбасса, однако данный сценарий не реализовался благодаря организационным и финансовым усилиям западных государств.

Они прекратили бывшую советскую республику в оружие против России, заявил экс-премьер. По его словам, Украина стала для Запада «удобным, уютным и качественным плацдармом».

Ранее в воскресенье сообщалось, что ветеран ополчения с позывным «Клим» озвучил прогноз, согласно которому Москва введет войска в Донбасс в случае массового уничтожения киевскими силами жителей ДНР и ЛНР.

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