Ветеран ополчения «Клим»: Россия введет войска в Донбасс в случае массового уничтожения Украиной населения ДНР и ЛНР

Аргументы Недели → В мире 13+

27 июня 2021, 11:01

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Российская Федерация введет свои войска на территорию Донбасса в случае массового уничтожения Украиной населения самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Соответствующий прогноз озвучил некоторое время назад ветеран ополчения с позывным «Клим».

«Клим», ставший собеседником YouTube-канала «Аналитическая служба Донбасса», ответил на вопрос, при каком сценарии Москва вмешается в вооруженный конфликт на востоке Украины. По словам мужчины, это произойдет в случае массовых жертв среди жителей ДНР и ЛНР по вине киевской стороны.

«Россия введет войска, когда погибнет больше 30% населения. Тогда станет понятно, что идет уничтожение народа. Это будет видно всему миру», - предсказал ветеран ополчения.

Ранее в воскресенье сайт Avia.pro сообщил, что украинская армия впервые использовала беспилотники для массированных ударов по позициям ДНР.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости