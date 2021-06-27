Ветеран ополчения «Клим»: Россия введет войска в Донбасс в случае массового уничтожения Украиной населения ДНР и ЛНР
27 июня 2021, 11:01
Российская Федерация введет свои войска на территорию Донбасса в случае массового уничтожения Украиной населения самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Соответствующий прогноз озвучил некоторое время назад ветеран ополчения с позывным «Клим».
«Клим», ставший собеседником YouTube-канала «Аналитическая служба Донбасса», ответил на вопрос, при каком сценарии Москва вмешается в вооруженный конфликт на востоке Украины. По словам мужчины, это произойдет в случае массовых жертв среди жителей ДНР и ЛНР по вине киевской стороны.
«Россия введет войска, когда погибнет больше 30% населения. Тогда станет понятно, что идет уничтожение народа. Это будет видно всему миру», - предсказал ветеран ополчения.
Ранее в воскресенье сайт Avia.pro сообщил, что украинская армия впервые использовала беспилотники для массированных ударов по позициям ДНР.
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