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Сайт Avia.pro: армия Украины впервые применила дроны для массированных ударов по позициям ДНР

, 10:20 Источник: Аvia.pro

Сайт Avia.pro: армия Украины впервые применила дроны для массированных ударов по позициям ДНР
Беспилотник, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины впервые применили беспилотники для массированных ударов по позициям самопровозглашенной ДНР. На это указывается в материале, размещенном на страницах российской интернет-прессы.

Как пишет сайт Avia.pro, если раньше ВСУ активно использовали против республик Донбасса только артиллерию и минометы, то теперь начали задействовать и дроны. Некоторое время назад киевские военные впервые применили аппараты для нанесения массированных ударов по позициям ДНР, отмечается в процитированной публикации. В каком районе Донецкой области это произошло, не уточняется.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший ополченец Владлен Татарский озвучил точку зрения, согласно которой в случае наступления Украины ДНР и ЛНР можно будет надеяться только на Россию.

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