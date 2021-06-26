Экс-ополченец Татарский: в случае наступления Украины ДНР и ЛНР можно будет надеяться только на Россию

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26 июня 2021, 18:08 Источник: «ПолитНавигатор»

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Если Украина организует наступательную операцию, самопровозглашенным республикам Донбасса можно будет надеяться только на Российскую Федерацию. Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил Владлен Татарский, бывший ополченец, служивший в подразделениях ДНР и ЛНР.

Татарский назвал «ерундой» мнение о том, что добровольцы, которые вернутся в Донбасс в случае наступления Киева, смогут изменить ситуацию в зоне конфликта. По словам экс-ополченца, республики «держатся» за счет того, что их союзником является Россия.

Как отметил собеседник «ПолитНавигатора», если украинская армия пойдет в атаку, единственной надеждой ДНР и ЛНР будет Москва. Владлен Татарский рассчитывает на то, что в случае нападения Киева на непризнанные государства РФ проведет «дипломатическую работу» и защитит их.

Ранее в субботу сообщалось, что эксперт Юрий Кот высказал прогноз, по которому в случае прямого столкновения с российской армией половина Вооруженных сил Украины перейдет на ее сторону.

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