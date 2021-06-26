Украинский политолог Кот: в случае прямого столкновения с армией России половина ВСУ перейдет на сторону Москвы

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26 июня 2021, 15:52

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

В случае прямого столкновения с российской армией половина личного состава Вооруженных сил Украины перейдет на сторону Москвы. Соответствующий прогноз озвучил украинский политолог Юрий Кот.

Эксперт, выступивший некоторое время назад в эфире одного из YouTube-каналов, рассмотрел сценарий прямого столкновения армий соседних государств. По словам Кота, если это произойдет, половина ВСУ перейдет на сторону Москвы. Политолог напомнил, что в период присоединения Крыма к РФ такой вариант для себя выбрали до 90% украинских военных, дислоцированных на полуострове.

Ранее в субботу сообщалось, что киевский депутат Юрий Сиротюк призвал сограждан готовиться к возможным будущим налетам российской стратегической авиации.

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