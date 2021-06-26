Киевский депутат Сиротюк призвал жителей Украины готовиться к возможным будущим налетам бомбардировщиков России

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26 июня 2021, 14:29

Стратегический бомбардировщик Ту-160, UAC / globallookpress.com

Жители Украины должны готовиться к возможным будущим налетам российских бомбардировщиков. С соответствующим призывом выступил Юрий Сиротюк, депутат Киевского горсовета.

Процитированный «ПолитНавигатором» парламентарий считает реальным вариант развития событий, предполагающий появление в воздушном пространстве его страны стратегической авиации РФ. По словам Сиротюка, российские бомбардировщики могут пролететь всю территорию Украины до Ужгорода и «спокойно вернуться» в места базирования через Белоруссию, не понеся никакого урона.

Как отметил депутат, население должно готовиться к тому, что «могут прилететь» бомбы. Также Юрий Сиротюк указал на то, что Украине следует заняться развитием своей системы ПВО.

Киевские политики и эксперты регулярно заявляют об «агрессивных» намерениях Москвы. Российская сторона опровергает данные утверждения как бездоказательные.

Ранее в субботу сообщалось, что донецкий социолог Денис Селезнев спрогнозировал раздел Украины в течение ближайших десяти лет.

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