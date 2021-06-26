Социолог из Донбасса Денис Селезнев предсказал раздел Украины в течение ближайших десяти лет

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26 июня 2021, 14:06 Источник: «Русская весна»

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

В течение ближайших десяти лет произойдет раздел Украины. С соответствующим прогнозом выступил социолог из Донбасса Денис Селезнев.

Как пишет интернет-издание «Русская весна», эксперт высказал точку зрения, согласно которой в постсоветский период украинская история «развивается уступами». «За некоторым периодом затишья следует резкий провал», - отметил Селезнев.

Социолог предсказал наступление в будущем нового кризиса «украинской незалежности». По мнению Дениса Селезнева, в течение ближайших десяти лет территория «агонизирующей» страны будет разделена. Какие внешние силы поучаствуют в данном процессе, аналитик не уточнил.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что американские конгрессмены Майкл Роджерс и Майкл МакКол призвали президента Джо Байдена отправить Киеву летальное оружие с целью сдерживания «дальнейшей агрессии России».

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