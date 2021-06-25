Конгрессмены США Роджерс и МакКол призвали Байдена отправить Украине летальное оружие для сдерживания «дальнейшей агрессии России»

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25 июня 2021, 11:58

Президент США Джо Байден, Sarah Silbiger - Pool Via Cnp / globallookpress.com

Соединенным Штатам следует отправить Украине летальное оружие для сдерживания «дальнейшей агрессии России». С соответствующим призывом к президенту Джо Байдену выступили американские конгрессмены Майкл Роджерс и Майкл МакКол.

Как информирует интернет-издание «Русская весна», члены Палаты представителей Роджерс и МакКол заявили, что администрация Байдена должна отменить свое решение о блокировке военной помощи Киеву на сумму в размере 100 млн долларов. По мнению законодателей, данная помощь должна включать поставки летальных вооружений. Это необходимо для сдерживания «дальнейшей агрессии России», полагают конгрессмены.

Украина и западные страны обвиняют Москву в участии в конфликте на территории Донбасса. Власти РФ подобные утверждения опровергают.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший заместитель командующего ВМСУ Игорь Кабаненко допустил возможность высадки российского морского десанта на юге Украины в текущем году.

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