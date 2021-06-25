Бывший замкомандующего ВМСУ Кабаненко допустил возможность высадки морского десанта России на юге Украины в 2021 году

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25 июня 2021, 11:33

Украинский корабль, Daniel Leal-Olivas / globallookpress.com

Адмирал Игорь Кабаненко, бывший заместитель командующего Военно-морскими силами Украины (ВМСУ), допустил возможность высадки на юге страны морского десанта России в текущем году.

Согласно точке зрения Кабаненко, предполагаемая высадка десанта РФ в южной части Украины является главным риском для бывшей советской республики в 2021-м. Адмирал назвал морское побережье наиболее уязвимой точкой обороны его государства.

По словам Игоря Кабаненко, выступившего в эфире одного из YouTube-каналов, в случае проведения Россией десантной операции она будет включать в себя «комбинированные действия».

Украинские политики и эксперты регулярно обвиняют Москву в «агрессивных» планах. Руководство РФ подобные утверждения опровергает, указывая на их бездоказательный характер.

Как сообщалось ранее в пятницу, киевский военный аналитик Тарас Чмут заявил, что в случае боя эсминца Defender с силами России Украина не смогла бы ничем помочь британцам.

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