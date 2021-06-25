Киевский военный эксперт Чмут: в случае боя эсминца Defender с силами России Украина не смогла бы ничем помочь британцам

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25 июня 2021, 10:23

Украинские корабли, Daniel Leal-Olivas / globallookpress.com

В случае боя эсминца Defender с российскими силами Украина не смогла бы ничем помочь британцам. На это указал Тарас Чмут, киевский военный эксперт.

Ранее на текущей неделе британский корабль Defender вошел в территориальные воды Крымского полуострова. Судно покинуло российскую акваторию после того, как военные РФ открыли предупредительный огонь.

Как отметил процитированный «ПолитНавигатором» Тарас Чмут, Украина ничем не смогла бы поддержать британцев, если бы произошло реальное боестолкновение. Аналитик констатировал, что бывшая советская республика не располагает вооружением, которое позволило бы помочь эсминцу. В частности, киевские силы не имеют противокорабельных ракетных комплексов. По словам Чмута, «у нас в принципе нет потенциала вести боевые действия на море».

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