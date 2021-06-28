Издание Avia.pro: в США признали бесполезность ударных вертолетов Apache против российских «Панцирей»

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28 июня 2021, 09:17 Источник: Аvia.pro

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», MOD Russia / globallookpress.com

В Соединенных Штатах признали бесполезность своих ударных вертолетов Apache против российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Как пишет издание Avia.pro, американские эксперты, фамилии которых портал не приводит, назвали российские системы «потрошителями» и отметили, что при необходимости они не дадут Apache даже подойти на расстояние удара. Также специалисты констатировали, что в случае атаки вертолетов «Панцири» смогут практически гарантированно их отразить на безопасной для себя дистанции.

Таким образом, в США признали бесполезность Apache против комплексов, делается вывод в процитированной публикации.

Ранее сегодня тот же самый сайт сообщил, что пилотам американских истребителей F-35 запретили приближаться в небе к самолетам Су-35.

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