Издание Avia.pro: в США признали бесполезность ударных вертолетов Apache против российских «Панцирей»

В Соединенных Штатах признали бесполезность своих ударных вертолетов Apache против российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.
Как пишет издание Avia.pro, американские эксперты, фамилии которых портал не приводит, назвали российские системы «потрошителями» и отметили, что при необходимости они не дадут Apache даже подойти на расстояние удара. Также специалисты констатировали, что в случае атаки вертолетов «Панцири» смогут практически гарантированно их отразить на безопасной для себя дистанции.
Таким образом, в США признали бесполезность Apache против комплексов, делается вывод в процитированной публикации.
Ранее сегодня тот же самый сайт сообщил, что пилотам американских истребителей F-35 запретили приближаться в небе к самолетам Су-35.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.