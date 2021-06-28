Портал Avia.pro: пилотам американских истребителей F-35 запретили приближаться в небе к российским Су-35

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28 июня 2021, 08:50 Источник: Аvia.pro

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Пилотам американских истребителей пятого поколения F-35 запретили приближаться в воздушном пространстве к российским самолетам Су-35. Об этом говорится в материале, появившемся в отечественном сегменте интернета.

Как пишет портал Avia.pro, ссылаясь на зарубежные СМИ, выяснилось, что, несмотря на принадлежность к разным поколениям, Су-35 не уступают по своим боевым возможностям F-35 и представляют для них реальную угрозу. В связи с этим пилотам истребителей США запретили приближаться в небе к российским самолетам.

В процитированной публикации отмечается, что, вероятно, летчики, управляющие F-35, ранее уже получали подобные приказы от командования, так как они тщательно избегают воздушных стычек с Су-35.

Ранее в понедельник тот же самый сайт выдвинул предположение, согласно которому РФ могла направить базирующиеся в Сирии корабли на перехват британского авианосца HMS Queen Elizabeth.

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