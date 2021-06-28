Версия Avia.pro: Россия могла направить базирующиеся в Сирии корабли на перехват британского авианосца HMS Queen Elizabeth

Российская Федерация могла направить свои корабли, базирующиеся в Сирии, на перехват британского авианосца HMS Queen Elizabeth. Такая версия высказана в публикации, размещенной на страницах сетевых СМИ.
Как пишет портал Avia.pro, появился свежий спутниковый снимок базы РФ в сирийском Тартусе, на котором можно увидеть, что на территории данного объекта нет ни одного военного судна. На основании этого авторы сайта выдвинули предположение о том, что боевые единицы российского флота были направлены на перехват авианосца Великобритании HMS Queen Elizabeth, который вместе с сопровождающими его кораблями в настоящий момент находится в Средиземном море.
В процитированном материале отмечается, что Москва, вероятно, решила ответить на недружественные действия Лондона, чей эсминец Defender на минувшей неделе нарушил границу России в районе Крымского полуострова.
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