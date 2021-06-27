The Drive: ВКС России создали в Сирии группу для противодействия британскому авианосцу HMS Queen Elizabeth

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27 июня 2021, 15:13 Источник: «Репортер»

Британский авианосец HMS Queen Elizabeth, Lockheed Martin / globallookpress.com

Российские ВКС сформировали в Сирии группу для противодействия британскому авианосцу HMS Queen Elizabeth. Об этом говорится в материале, размещенном в американском интернет-сегменте.

Портал The Drive пишет, что на базу РФ в сирийском Хмеймиме были переброшены два истребителя МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал». На тот же объект прибыли стратегические бомбардировщики Ту-22МЗ.

В публикации американского сайта, процитированной отечественным сетевым изданием «Репортер», говорится, что названные самолеты составили группу для противодействия авианосцу HMS Queen Elizabeth, который вместе с сопровождающими его кораблями в настоящее время находится в восточной части Средиземного моря.

Авторы The Drive предположили, что обстановка в Восточном Средиземноморье может обостриться в связи с напряжением в отношениях между Москвой и Лондоном, возникшем после нарушения британским эсминцем Defender границ России в районе Крымского полуострова.

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