Ученые из Индии обнаружили у летучих мышей один из самых опасных вирусов Nipah в штате Махараштра

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27 июня 2021, 11:55

летучая мышь, фото: pixabay.com

Ученые из Национального института вирусологии Индии впервые обнаружили смертельно опасный вирус Nipah у летучих мышей в штате Махараштра. Соответствующее исследование опубликовано в «Журнале инфекций и общественного здравоохранения».

В материале говорится, что в настоящее время лекарств или вакцин от вируса нет, смертность достигает от 40 до 75%. Отмечается, что Nipah выявляют обычно у летучих лисиц и мышей. Заражение вирусом может вызвать тяжелую форму болезни, для которой характерны воспаление мозга (энцефалит) или респираторные заболевания.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает Nipah одним из самых опасных вирусов в мире. Он передается людям через фрукты, в которых содержится слюна зараженного животного.

По данным исследования, с марта 2020 года ученые изучили образцы 80 мышей видов Rousettus leschenaultii и Pipistrellus Pipistrellus, живущих в пещере Махабалешвара, и обнаружили у них РНК и антитела к вирусу Nipah.

При этом повторяющиеся вспышки, их было четыре – в 2001, 2007, в 2018 и 2019 гг. в штате Западная Бенгалия и в штате Керала, высокий уровень смертности, передача вируса от человека к человеку и отсутствие эффективных препаратов вызывают в Индии «высокую озабоченность», поскольку мест скопления летучих мышей в жилых районах страны очень много. Ученые продолжат изучать животных для создания вакцины.

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