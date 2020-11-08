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Американские ученые предупредили о риске пандемии вируса Нипах

, 19:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Express

Американские ученые предупредили о риске пандемии вируса Нипах
медик, фото: pixabay.com

Американские ученые предупредили о возможном начале новой пандемии в мире. В исследовании говорится, что чаще всего от летучих мышей к человеку передается вирус Нипах.

Нипах - это развивающееся зоонозное заболевание, вспышки которого происходят каждый год в густонаселенных районах Бангладеш и Индии и приводят к смертельному заболеванию. Известно, что вирус обычно передается через фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Кроме того, в настоящее время нет ни лекарства, ни вакцины, а уровень летальности достигает 90%.

Ученые выяснили, что вспышки вируса участились в районах, где нет фруктов. Эксперты отметили, что, в отличие от SARS-CoV-2, Нипах не так легко передается от человека к человеку, но у летучих мышей уже может присутствовать штамм вируса с измененными свойствами. При этом они уверены, что это станет результатом широко распространенной вспышки смертельной болезни. Специалисты добавили, что симптомы похожи на другие заболевания, такие как японский энцефалит и малярия.

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