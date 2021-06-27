Baijiahao: после инцидента с британским Defender Черное море спешно покинул эсминец США Laboon

После инцидента с британским кораблем Defender Черное море спешно покинул эсминец Соединенных Штатов Laboon. На это обратили внимание авторы материала, появившегося на страницах китайской интернет-прессы.
Ранее на текущей неделе, в среду, в акваторию Крыма вошел британский эсминец Defender. Российские военные были вынуждены открыть предупредительный огонь по курсу движения судна, после чего оно покинуло территориальные воды страны.
Как отмечает портал Baijiahao, эффект от ответных мер, предпринятых силами РФ, оказался настолько мощным, что американский эсминец Laboon, находившийся в Черном море в течение двух недель, покинул его в спешке. В публикации китайского сайта, пересказанной авторами «ПолитРоссии», действия корабля США, перебравшегося в Средиземное море, названы «бегством».
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