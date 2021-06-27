Появилось видео с американским дроном MQ-9 Reaper, вторгшимся в зону боевой операции ВКС России в Сирии

Появилось видео, на котором запечатлен американский беспилотник MQ-9 Reaper, вторгшийся в зону боевой операции российских ВКС в Сирийской Арабской Республике. Ролик доступен для просмотра на сайте YouTube.
Портал «Русская весна» информирует, что накануне MQ-9 Reaper, нарушив ранее заключенные договоренности, вторгся в зону операции ВКС РФ, которые совместно с сирийской армией ищут и ликвидируют «спящие ячейки» джихадистов. Инцидент произошел в провинции Хомс. Дрон был снят на видео, которое размещено в сети.
Как пишет сайт, Соединенные Штаты используют свои беспилотники для наблюдения за военными, чтобы затем передавать сведения боевикам.
Ранее в воскресенье ресурс Avia.pro сообщил, что после происшествия с участием британского эсминца Defender к границам России в Черном море подошли два грузинских корабля.
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