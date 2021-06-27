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Avia.pro: после инцидента с британским Defender к границам России в Черном море подошли два боевых корабля Грузии

, 08:52 Источник: Аvia.pro

Avia.pro: после инцидента с британским Defender к границам России в Черном море подошли два боевых корабля Грузии
Корабль, U.S. Navy / globallookpress.com

После произошедшего ранее на текущей неделе инцидента с британским эсминцем Defender к границам Российской Федерации в Черном море подошли два грузинских боевых корабля. Об этом говорится в материале интернет-СМИ.

В среду границу РФ в Черноморском регионе нарушил корабль Defender, который находится в составе военного флота Великобритании. Судно покинуло российскую акваторию после открытия предупредительного огня по его курсу.

Портал Avia.pro информирует, что после данного происшествия к государственным рубежам страны в районе Крыма подошли грузинские боевые корабли «Очамчира» и «Диоскурия». Согласно имеющимся сведениям, они должны принять участие в учениях Североатлантического альянса. Авторы сайта назвали манёвр судов Грузии провокационным.

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