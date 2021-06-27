Посол Германии в Киеве Фельдгузен заявила о всеобщем страхе начала войны с РФ

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27 июня 2021, 07:25 Источник: РИА Новости

флаг Германии, фото: pixabay.com

Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что вступление Украины в НАТО не произойдет в ближайшее время, поскольку у альянса «всегда были проблемы» со странами, где идет война.

Фельдгузен отметила, что все боятся быть с Россией в «прямой войне». Дипломат назвала спекуляцией разговоры о возможном нападении Москвы на Киев из-за отсутствия газового транзита через украинскую территорию. Однако она добавила, что об угрозе национальной безопасности из-за трубопровода «Северный поток — 2» говорит не только Украина, но Польша и страны Балтии.

Ранее депутат бундестага Тино Крупалла назвал «безумием» идею о выплате компенсаций Украине из-за запуска «Северного потока — 2» .

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