Посол Германии в Киеве Фельдгузен заявила о всеобщем страхе начала войны с РФ

Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что вступление Украины в НАТО не произойдет в ближайшее время, поскольку у альянса «всегда были проблемы» со странами, где идет война.
Фельдгузен отметила, что все боятся быть с Россией в «прямой войне». Дипломат назвала спекуляцией разговоры о возможном нападении Москвы на Киев из-за отсутствия газового транзита через украинскую территорию. Однако она добавила, что об угрозе национальной безопасности из-за трубопровода «Северный поток — 2» говорит не только Украина, но Польша и страны Балтии.
Ранее депутат бундестага Тино Крупалла назвал «безумием» идею о выплате компенсаций Украине из-за запуска «Северного потока — 2» .
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