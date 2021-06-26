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Депутат бундестага Крупалла назвал «безумием» идею о компенсациях Украине по «Северному потоку – 2»

, 08:48 Источник: РИА "Новости"

Депутат бундестага Крупалла назвал «безумием» идею о компенсациях Украине по «Северному потоку – 2»
бундестаг, pixabay.com

Лидер партии "Альтернатива для Германии", депутат бундестага Тино Крупалла заявил, что считает "безумием" идею о выплате компенсаций Украине из-за запуска газопровода "Северный поток — 2".

Крупалла выразил мнение, что РФ не обязана платить транзитные сборы, если они использует маршруты, облагаемые этими сборами.

Депутат бундестага добавил, что считает "настоящим безумием" то, что стране, которая не предоставляет транзит, будет выплачиваться компенсация. Он заметил, что не может представить себе, чтобы Россия могла бы или должна была осуществлять такие выплаты.

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