Баржа «Фортуна» набрала высокий темп укладки труб на нитке «А» «Северного потока 2»

Аргументы Недели → Армия 13+

25 июня 2021, 16:06

Фото: соцсети

Согласно новой боевой сводке с мест работ по укладке магистрального газопровода «Северный поток 2» за 24 число баржа «Фортуна» прошла 1310 м, похоже она снова выходит на рекордные показатели. Об этом сообщает ТК «Территория смысла».

Вместе в «Фортуной» в районе работ находятся и трудятся в поте лица суда-якорезаводчики: Katun, Venie и Vengery. Корабль «Юрий Топчев» задействован на подвоз труб. Охрану района работ осуществляют: «Сивуч», «Капитан Беклемишев» и «Спасатель Карев» обеспечивает безопасность Фортуны.

Судно «Мурман» идет впереди всех и занимается исследование морского дна. Один «Академик Черский» пятые сутки стоит без движения и ничем не обременён, его команда получила долгосрочный незапланированный отдых.

Уточняем, что «Фортуна» за 23 июня прошла 1030 м (вчера речь шла о 1020 м), 24 числа трудяга баржа осилила 1310 м укладки труб. Это, бесспорно, рекорд в работах на нитке «А». К полудню 25 июня баржа прошла 670 м ожидается, что до конца дня она осилит примерно 1300 м. А тем временем, цена на газ в Европе растёт.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости