Baijiahao вспомнил, как США нечаянно разбили бомбардировщик B-52 в 1994-м из-за того, что «хотели похвастаться перед Россией»

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26 июня 2021, 18:49 Источник: «ПолитРоссия»

Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress, Ssgt. Zade Vadnais/Planetpix / globallookpress.com

На страницах китайской интернет-прессы появился материал, авторы которого вспомнили, как Соединенные Штаты в 1994-м нечаянно разбили свой стратегический бомбардировщик B-52 из-за того, что «хотели похвастаться перед Россией».

Портал Baijiahao пишет, что через три года после прекращения существования СССР представители армии США инициировали мероприятие по обмену опытом с российскими военными. Делегация из РФ получила приглашение на авиашоу на авиабазе Фэйрчайлд.

Главным номером программы должны были стать показательные полеты бомбардировщиков В-52. Американцы хотели удивить россиян своими умениями, поэтому запланировали выполнение элементов высшего пилотажа на В-52, включая полет на малой высоте и крен до 60 градусов.

В ходе тренировки перед шоу пилот одного из бомбардировщиков при выполнении разворота допустил грубую ошибку. В-52 потерял управление и в конечном итоге рухнул. В результате катастрофы погибли четыре летчика.

В публикации Baijiahao, пересказанной отечественными СМИ, говорится, что данный инцидент стал сильным ударом по имиджу американских ВВС. Как отмечает китайский сайт, США нечаянно разбили стратегический бомбардировщик из-за того, что «хотели похвастаться перед Россией».

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Х.С. Саттон высказал мнение, по которому ни одно существующее оружие не сможет противостоять российским ядерным беспилотникам «Посейдон».

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