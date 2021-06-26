Военный аналитик из США Саттон: ни одно существующее оружие не сможет противостоять российским ядерным «Посейдонам»

Ни одно существующее вооружение не сможет противостоять российским ядерным подводным беспилотникам «Посейдон». На это указал Х.С. Саттон, военный аналитик из Соединенных Штатов.
По словам эксперта, «Посейдон» представляет собой «совершенно новый тип оружия, которого больше нет ни у одного флота». Как отметил Саттон, беспилотники, длина которых составляет свыше двадцати метров, способны передвигаться со скоростью до семидесяти узлов и действовать на глубине, доходящей до одной тысячи метров.
Американский аналитик констатировал, что «Посейдонам» не сможет противостоять ни одно существующее вооружение.
Как сообщалось ранее сегодня, китайский сайт Baijiahao написал, что по итогам инцидента с эсминцем Defender в Черном море «Великобритания опозорилась на глазах у всего мира».
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