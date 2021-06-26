19FortyFive: в случае войны Россия может победить НАТО с помощью уничтожения маломощным ядерным оружием баз альянса в Европе

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26 июня 2021, 15:06 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

В случае военного конфликта Российская Федерация может победить НАТО с помощью уничтожения маломощным ядерным оружием баз Североатлантического альянса, расположенных на территории Европы. На это указывается в публикации, появившейся в американском сегменте интернета.

Портал 19FortyFive считает реальным сценарий, при котором Москва выберет особую стратегию, если вспыхнет вооруженное противостояние с Западом. Эта стратегия предполагает удар маломощными ядерными зарядами по европейским базам НАТО. Уничтожение данных объектов нейтрализует военное превосходство блока, что, вероятнее всего, приведет к его поражению, говорится в пересказанном «ПолитРоссией» материале американского сайта.

Как сообщалось ранее в субботу, ресурс Business Insider констатировал, что российские подлодки «Ясень-М» имеют возможность атаковать ракетами «Калибр» порты в США и Европе.

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