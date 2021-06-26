Business Insider: российские субмарины «Ясень-М» имеют возможность атаковать «Калибрами» порты в США и Европе

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26 июня 2021, 13:45 Источник: «ПолитРоссия»

Российская подводная лодка, MOD Russia / globallookpress.com

Российские подлодки проекта «Ясень-М» имеют возможность атаковать крылатыми ракетами «Калибр» порты на территории Соединенных Штатов и Европы. На это указывается в публикации, появившейся в зарубежном интернет-сегменте.

Сайт Business Insider пишет, что в настоящий момент субмарины РФ «представляют собой постоянную угрозу» Восточному побережью США. Самыми опасными подлодками из имеющихся у Москвы портал назвал корабли проектов «Ясень» и «Ясень-М».

Отмечается, что на вооружении субмарин «Ясень-М» состоят ракеты «Калибр», максимальная дальность полета которых доходит до 2 400 километров. В материале Business Insider, пересказанном авторами издания «ПолитРоссия», констатируется, что с помощью данных снарядов лодки способны наносить удары по объектам противника, представляющим стратегическую ценность. В числе таких объектов порты в Штатах и Европе.

Ранее в субботу сообщалось, что отечественный эксперт Виктор Баранец дал комментарий по поводу отправки в Сирию истребителей МиГ-31К, носителей гиперзвуковых ракет «Кинжал».

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