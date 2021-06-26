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Баранец об отправке носителей гиперзвуковых «Кинжалов» МиГ-31К в Сирию: Россия хочет показать врагам, что «шутки закончились»

, 10:42 Источник: «ПолитРоссия»

Баранец об отправке носителей гиперзвуковых «Кинжалов» МиГ-31К в Сирию: Россия хочет показать врагам, что «шутки закончились»
Истребитель МиГ-31, MOD Russia / globallookpress.com

Отечественный военный эксперт, отставной полковник Виктор Баранец прокомментировал переброску в Сирию истребителей МиГ-31К, носителей гиперзвуковых ракет «Кинжал». По данному вопросу специалист высказался в беседе с журналистами.

Некоторое время назад стало известно, что на базу РФ в сирийском Хмеймиме прибыли два МиГ-31К. Как отметил Баранец, отправив на территорию арабской республики самолеты, являющиеся носителями гиперзвуковых «Кинжалов», Россия хочет показать своим врагам, что «шутки закончились».

Аналитик добавил, что в настоящий момент «на Ближнем Востоке закручиваются очень печальные сюжеты военно-политической ситуации». Виктор Баранец не исключил, что переброска МиГ-31К стала «русским ходом на опережение событий».

Как сообщалось ранее сегодня, американский сайт 19FortyFive написал, что флот РФ способен уничтожить любой авианосец Соединенных Штатов.

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