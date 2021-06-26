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Портал 19FortyFive: российский флот способен уничтожить любой авианосец США

, 10:19 Источник: «ПолитЭксперт»

Портал 19FortyFive: российский флот способен уничтожить любой авианосец США
Американский авианосец «Теодор Рузвельт», US Navy / globallookpress.com

Российский флот способен уничтожить любой авианосец Соединенных Штатов. Соответствующий вывод сделан в публикации, размещенной в американском интернет-сегменте.

Сайт 19FortyFive пишет, что некоторое время назад в ходе учений РФ в Тихом океане было осуществлено условное уничтожение авианосной группы. В рамках тренировки выстрел ракетами произвел фрегат «Маршал Шапошников», также в атаке принял участие стратегический бомбардировщик Ту-95.

Ресурс отмечает, что российские силы отработали на маневрах свою новую тактику - нанесение быстрого смертельного удара по авианосцам противника.

Учения показали, что флот РФ может потопить любой авианосец Штатов, говорится в материале американского портала, пересказанном журналистами издания «ПолитЭксперт».

Как сообщалось ранее в субботу, в другой публикации 19FortyFive было указано на то, что российский комплекс «Сармат» способен разрушить планы Вашингтона по развертыванию глобальной системы противоракетной обороны.

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