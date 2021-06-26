Сайт 19FortyFive: российский «Сармат» может разрушить планы США по развертыванию глобальной системы противоракетной обороны

Аргументы Недели → В мире 13+

26 июня 2021, 09:50 Источник: «ПолитРоссия»

Запуск ракеты «Сармат», Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российский комплекс «Сармат», который должен поступить на вооружение армии страны к концу 2022 года, может разрушить планы Соединенных Штатов по развертыванию глобальной системы противоракетной обороны (ПРО). На это указывается в материале, появившемся в американском сегменте интернета.

Портал 19FortyFive пишет, что стартовая масса ракеты, которую запускает «Сармат», составляет около 200 тонн, дальность – 18 тысяч километров.

Сайт отмечает, что снаряд способен пробить любую существующую и перспективную ПРО. Констатируется, что двигатели «Сармата» быстро выводят ракету в безопасную зону, это делает ее неуязвимой до выхода на основную траекторию полета.

Новый комплекс, созданный в РФ, может разрушить планы Вашингтона по развертыванию глобальной системы противоракетной обороны, говорится в публикации 19FortyFive, пересказанной изданием «ПолитРоссия».

Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайский ресурс Sohu спрогнозировал, что в случае размещения российских гиперзвуковых «Кинжалов» в Калининграде в зону их досягаемости попадут большинство стран НАТО.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости