Sohu: в случае размещения российских гиперзвуковых «Кинжалов» в Калининграде в зону их досягаемости попадут большинство стран НАТО

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25 июня 2021, 12:39 Источник: «ПолитРоссия»

Истребители МиГ-31, оснащенные комплексом «Кинжал», MOD Russia / globallookpress.com

В случае размещения российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» в Калининграде в зону досягаемости данных снарядов попадут большинство стран, входящих в Североатлантический альянс. На это указывается в материале китайских интернет-СМИ.

Портал Sohu напоминает, что Москва в начале текущего месяца приняла решение об оснащении гиперзвуковыми комплексами «Кинжал» сил Западного военного округа РФ. Сайт пишет, что в случае развертывания данного оружия в Калининграде в пределах досягаемости ракет окажутся большинство стран НАТО – практически вся Западная Европа.

В публикации Sohu, пересказанной журналистами «ПолитРоссии», констатируется, что «Кинжалы» передвигаются со скоростью до 4080 м/с. Максимальная дальность поражения комплекса при установке на истребитель МиГ-31К составляет 2000 км, при установке на стратегический бомбардировщик Ту-22М3 – свыше 3000 км.

Отмечается, что в настоящий момент у войск НАТО нет средств, которые позволяют эффективно перехватывать «Кинжалы».

Как сообщалось ранее в пятницу, российский эксперт Юрий Кнутов высказал мнение, согласно которому действия западного блока, подобные недавнему заходу британского эсминца Defender в акваторию Крымского полуострова, могут в итоге привести к ядерному конфликту.

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