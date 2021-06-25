Аналитик Кнутов: действия НАТО, подобные заходу эсминца Defender в акваторию Крыма, могут в итоге привести к ядерной войне

Действия Североатлантического альянса, подобные позавчерашнему заходу эсминца Defender в акваторию Крымского полуострова, могут в итоге привести к ядерной войне. Соответствующую точку зрения озвучил отечественный аналитик Юрий Кнутов.
В минувшую среду британский корабль Defender нарушил российские границы в Черном море. Судно покинуло территориальные воды страны после открытия предупредительного огня военными РФ.
По словам Юрия Кнутова, шаги НАТО, подобные недружественному маневру эсминца, могут в итоге привести к ядерному конфликту. Эксперт считает реальным сценарий, при котором провокационные действия западного блока станут причиной начала боевых действий, которые, в свою очередь, перерастут в глобальную войну с применением оружия массового уничтожения.
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