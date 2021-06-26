Более 60 жилых домов подлежат сносу после торнадо на юго-востоке Чехии

Аргументы Недели → В мире 13+

26 июня 2021, 14:27 Источник: ТАСС

последствия торнадо в Чехии, Libor Zavoral/CTK

Представитель пожарной службы Чехии Иржи Пеликан сообщил журналистам в субботу, 26 июня,, что более 60 домов не подлежат восстановлению в населенных пунктах, пострадавших во время торнадо.

Согласно последней информации, после торнадо, которое обрушилось на районы городов Бржецлав и Годонин на юго-востоке Чехии в минувший четверг, снести придется более 60 жилых домов. В основном речь идет об одноэтажных и двухэтажных коттеджах, а также о зданиях из кирпича, которые были построены в первой половине прошлого века.

Напомним, что жертвами разгула стихии стали пять человек, в частности, беременная женщина.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости