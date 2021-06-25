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Около 300 человек пострадали в результате торнадо в Чехии

, 09:06 Источник: Чешское телевидение

Около 300 человек пострадали в результате торнадо в Чехии
торнадо, pixabay.com

Вечером в минувший четверг вечером на районы городов Бржецлав и Годонин на юго-востоке Чехии обрушилось торнадо. Согласно последним данным, в результате случившегося пострадали около 300 человек.

Известно, что больница города Годонин, рядом с которым пронеслось торнадо, разрушившее семь сел, оказала помощь 200 травмированным гражданам, среди которых дети и подростки. 

Сообщается по меньшей мере о трех погибших в результате разгула стихии. Данные о жертвах сейчас уточняются.

Согласно информации Чешского телевидения, 32 тысячи семей остались из-за торнадо без электричества.

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