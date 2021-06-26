Ракетный эсминец США Ross направился в Черное море для участия в учениях Sea Breeze

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26 июня 2021, 13:00 Источник: Twitter

эсминец ВМС США, US Navy/via Globallookpress.com

Ракетный эсминец США USS Ross направился в акваторию Черного моря, где состоятся учения Sea Breeze с участием Украины. Об этом заявили в субботу, 26 июня, сотрудники посольства США в Киеве.

Согласно последней информации, к учебным маневрам, о которых идет речь, присоединятся 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля из 32 стран мира.

Напомним, ранее Шестой флот ВМС Соединенных Штатов Америки сделал официальное заявление о своем участии в ежегодных учениях Sea Breeze-2021 совместно с ВМС Украины. Маневры пройдут в акватории Черного моря с 28 июня по 10 июля.

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