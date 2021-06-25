Avia.pro: во время учений Sea Breeze 2021 в воды России могут прорваться несколько боевых кораблей НАТО и Украины

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25 июня 2021, 08:24 Источник: Аvia.pro

Корабли НАТО, US Navy / globallookpress.com

Во время учений Sea Breeze 2021 в территориальные воды Российской Федерации могут прорваться несколько боевых кораблей Североатлантического альянса и Украины. Об этом говорится в материале интернет-СМИ.

Ранее на текущей неделе границу РФ в районе Крымского полуострова нарушил британский эсминец Defender. Судно покинуло российскую акваторию после предупредительного огня, который открыли отечественные военные.

Сетевое издание Avia.pro пишет, что произошедший инцидент мог стать тестом обороны страны в Черном море. В следующий понедельник в данном регионе стартуют масштабные совместные учения НАТО и Киева Sea Breeze 2021. Как отмечает портал, есть высокая вероятность того, что во время маневров несколько кораблей западного блока и Украины прорвутся в российские воды.

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