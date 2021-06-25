Британский аналитик Мюррей приравнял инцидент с эсминцем к гипотетической высадке полка парашютистов в Крыму

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25 июня 2021, 14:07 Источник: сайт Крейга Мюррея

морской бинокль, pixabay.com

Бывший британский дипломат и аналитик Крейг Мюррей заявил на своем сайте, что целью эсминца ВМС Великобритании Defender было продемонстрировать враждебный настрой, а также спровоцировать Россию.

Крейг Мюррей полагает, что у британского судна не было какой-либо необходимости проплывать от крымского мыса Фиолент на расстоянии двенадцати миль, поскольку морской путь там не проходит.

Аналитик уточнил, что заход в воды Крыма можно сравнить с высадкой на территории полуострова полка парашютистов.

Мюррей заметил, что проход иностранного судна расценивается как нарушение в том случае, если его действия направлены на сбор информации в целях ослабления безопасности прибрежной страны, а также на распространение пропаганды против государства. Экс-дипломат заметил, что последний пункт, по его мнению, подтверждается присутствием сотрудника "Би-би-си" на борту эсминца.

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