В пятницу, 25 июня, эсминец ВМС Великобритании Defender вошел в порт Батуми. Соответствующую информацию предоставили сегодня днем сотрудники посольства Соединенного Королевства в Грузии.
Уточняется, что в Батуми рады принимать "один из самых сильных" эсминцев ВМФ Великобритании HMS Defender. Подчеркивается также, что Соединенное Королевство продолжает сотрудничество с партнерами в черноморском регионе в целях поддержания безопасности.
К настоящему моменту не сообщается, как долго корабль будет находиться на территории Грузии.
Напомним, в минувшую среду в Минобороны РФ заявили о вторжении Defender в российские территориальные воды в Крыму.
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