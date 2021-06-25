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25 июня 2021, 13:15 Источник: Facebook

эсминец ВМС Великобритании "Дефендер", Rob Powell/ZUMAPRESS.com

В пятницу, 25 июня, эсминец ВМС Великобритании Defender вошел в порт Батуми. Соответствующую информацию предоставили сегодня днем сотрудники посольства Соединенного Королевства в Грузии.

Уточняется, что в Батуми рады принимать "один из самых сильных" эсминцев ВМФ Великобритании HMS Defender. Подчеркивается также, что Соединенное Королевство продолжает сотрудничество с партнерами в черноморском регионе в целях поддержания безопасности.

К настоящему моменту не сообщается, как долго корабль будет находиться на территории Грузии.

Напомним, в минувшую среду в Минобороны РФ заявили о вторжении Defender в российские территориальные воды в Крыму.

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