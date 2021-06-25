В Кремле сожалеют в связи с тем, что Киев де-факто уже отгородился от Донбасса

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25 июня 2021, 13:34 Источник: ТАСС

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с тем, что Киев де-факто уже разорвал связи с Донбассом и отметил, что будет печально, если власти Украины решат оформить это и де-юре.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможном проведении референдума о "стене" с Донбассом.

Дмитрий Песков отметил, что комментировать подобные заявления украинского лидера трудно. По мнению пресс-секретаря Владимира Путина, все связи Киева и Донбасса де-факто уже разорваны – регион "отторгнут украинским государством". Он добавил, что если речь идет о формализации данной ситуации и ее оформлении де-факто, то в данном случае "можно только выразить сожаление".

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