Украина считает ОБСЕ сторонником Донбасса

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25 июня 2021, 12:23

Представители украинской делегации на Минских переговорах сообщили, что из её состава уходят несколько членов ОБСЕ. Тони Фриш и Пьер Морель работали в регионе с самого начала конфликта.



Эксперты вынуждены признать, что деятельность Минской группы в настоящее время заблокирована. Прошедшая видеоконференция не дала никаких результатов. Украина сожалеет, что её предложения по разрешению конфликта остаются без внимания российской стороны. Киев сообщает об увеличении числа обстрелов на Донбассе. В сутки осуществляется не менее 20 ударов по позициям ВСУ. Ополченцы применяют миномёты, противотанковые гранатомёты, артиллерийские системы. Такая обстановка, по мнению лидера украинской группы Леонида Кравчука, может привести к срыву режима перемирия.



В ДНР/ЛНР считают, что разрешить военный конфликт возможно только посредством поэтапного выполнения Минских соглашений. Такого же мнения придерживаются в Кремле. Однако Киев просит изменить формат переговоров и условия разрешения конфликта. Украинские политики считают, что ОБСЕ делает всё необходимое, чтобы мнение России на переговорах было доминирующим.





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