Песков заявил, что смена меры пресечения Сапеге де-юре является решением Минска

Аргументы Недели → В мире 13+

25 июня 2021, 13:01 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 25 июня, заявил, что перевод россиянки Софьи Сапеги, задержанной ранее в Минске, под домашний арест де-юре является решением Минска.

Песков в рамках разговора с журналистами сегодня подчеркнул, что смена меры пресечения россиянке Сапеге де-юре стала результатом тех решений, которые приняли следственные и судебные власти Республики Беларусь.

В Кремле уточнили, что законные интересы гражданки Российской Федерации защищались и будут защищаться в дальнейшем отечественными дипломатами, а такжепо другим каналам.

Ранее стало известно, что Софья Сапега сама позвонила родственникам и сообщила, что ее отпустили под домашний арест.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости