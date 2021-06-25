Песков заявил, что смена меры пресечения Сапеге де-юре является решением Минска

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 25 июня, заявил, что перевод россиянки Софьи Сапеги, задержанной ранее в Минске, под домашний арест де-юре является решением Минска.
Песков в рамках разговора с журналистами сегодня подчеркнул, что смена меры пресечения россиянке Сапеге де-юре стала результатом тех решений, которые приняли следственные и судебные власти Республики Беларусь.
В Кремле уточнили, что законные интересы гражданки Российской Федерации защищались и будут защищаться в дальнейшем отечественными дипломатами, а такжепо другим каналам.
Ранее стало известно, что Софья Сапега сама позвонила родственникам и сообщила, что ее отпустили под домашний арест.
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