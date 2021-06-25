Адвокат Сапеги рассказал, что вчера его подзащитная ходила в ресторан с родными
25 июня 2021, 12:01
Адвокат Антон Гашинский, который представляет интересы гражданки России Софьи Сапеги, находящейся под домашним арестом в Минске, в пятницу рассказал журналистам, что накануне его подзащитная была в ресторане с родными.
Антон Гашинский отметил, что Софья Сапега хорошо себя чувствует и выражает всем благодарность за поддержку. Адвокат в рамках беседы с RT отметил, что смена меры пресечения его подзащитной произошла на днях. Россиянка сама позвонила родственникам и сообщила, что ее отпустили под домашний арест.
Впоследствии мать Сапеги и ее отчим попросили о встрече, в которой им не отказали. Семья посетила ресторан в Минске и пообщалась без каких-либо ограничений.
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