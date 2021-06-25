Отчим задержанной в Белоруссии Софьи Сапеги рассказал, что вчера встречался с ней

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25 июня 2021, 11:00

Софья Сапега, instagram.com/sapega_sofia_

Отчим переведенной в Белоруссии под домашний арест гражданки России Софьи Сапеги Сергей Дудич рассказал журналистам, что ему удалось встретиться с ней в Минске в "неформальной обстановке".

Дудич заявил, что в минувший четверг получил возможность встретиться с падчерицей и поговорить с ней без надзора сотрудников правоохранительных органов. По словам мужчины, Софья Сапега в настоящий момент выглядит хорошо, со здоровьем у девушки все в порядке.

Отчим россиянки в беседе с RT подтвердил, что ее перевели под домашний арест и уточнил, что она находится в столице Белоруссии. Сергей Дудич добавил, что электронного браслета на Софье Сапеге нет.

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