Отчим задержанной в Белоруссии Софьи Сапеги рассказал, что вчера встречался с ней
25 июня 2021, 11:00
Отчим переведенной в Белоруссии под домашний арест гражданки России Софьи Сапеги Сергей Дудич рассказал журналистам, что ему удалось встретиться с ней в Минске в "неформальной обстановке".
Дудич заявил, что в минувший четверг получил возможность встретиться с падчерицей и поговорить с ней без надзора сотрудников правоохранительных органов. По словам мужчины, Софья Сапега в настоящий момент выглядит хорошо, со здоровьем у девушки все в порядке.
Отчим россиянки в беседе с RT подтвердил, что ее перевели под домашний арест и уточнил, что она находится в столице Белоруссии. Сергей Дудич добавил, что электронного браслета на Софье Сапеге нет.
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