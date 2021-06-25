Российские ракетоносцы Ту-95МС и Ту-22М3 отработали условный удар по военным объектам США на Гавайях

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25 июня 2021, 08:46

Стратегический бомбардировщик Ту-95МС, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ракетоносцы Ту-95МС и Ту-22М3 отработали условный удар по военным объектам Соединенных Штатов, расположенных на Гавайских островах. Соответствующая информация появилась в сети.

Telegram-канал «Оперативная линия» пишет, что некоторое время назад совершили полет три стратегических бомбардировщика Ту-95МС при поддержке Ту-22М3. Боевые машины поднялись в небо с одной из баз, действующих на Камчатке. Отмечается, что ракетоносцы, в частности, отработали условный удар по военным объектам США на Гавайях, а также в окружающих их водах.

Ранее в пятницу портал Avia.pro допустил, что в период учений Sea Breeze 2021 в российскую акваторию могут прорваться несколько кораблей НАТО и Украины.

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