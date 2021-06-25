Появилось видео уничтожения ВКС России найденных тайных объектов джихадистов в Сирии

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25 июня 2021, 08:05 Источник: «Русская весна»

Вертолет Ка-52, MOD Russia / globallookpress.com

Появилось видео, на котором запечатлено уничтожение российскими ВКС найденных тайных объектов боевиков в Сирийской Арабской Республике. Данный ролик в настоящий момент доступен для просмотра на сайте YouTube.

Портал «Русская весна» информирует, что в районе Итрии, расположенной в восточной части сирийской провинции Хама, поисковым отрядом были обнаружены тайные объекты джихадистов. Среди них пункт управления, узел связи, несколько складов с боеприпасами.

Данные объекты ликвидировали самолеты Су-24М и вертолеты Ка-52. Действия ВКС РФ попали на видео, которое размещено в интернете.

Ранее на текущей неделе сайт Avia.pro написал, что Москва могла перебросить в Сирию бомбардировщики Ту-22М3 с целью деморализации британского авианосца HMS Queen Elizabeth.

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