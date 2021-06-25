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В ВОЗ заявили, что штамм «дельта» заразнее изначального варианта коронавируса в два раза

, 07:05 Источник: Twitter

В ВОЗ заявили, что штамм «дельта» заразнее изначального варианта коронавируса в два раза
COVID-19, pixabay.com

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан заявила в соцсети Twitter, что вариант коронавируса "дельта" в два раза заразнее изначального вируса SARS-CoV-2.

В ВОЗ уточнили, что штамм "дельта" был выявлен в Индии, но к настоящему моменту он зарегистрирован более чем в 85 странах мира. 

Сваминатан заметила, что пациент с таким вариантом вируса способен заразить "двух, четырех, шестерых и даже восьмерых человек", поэтому теперь все чаще возникают случаи болезни всей семьей.

По словам ученого, большинство вакцин "представляются эффективными" для предотвращения тяжелого течения заболевания.

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