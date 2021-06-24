Где достать QR-коды для посещения столичных кафе и ресторанов

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24 июня 2021, 20:58 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Буквально через 4 дня все кафе и рестораны Москвы будут закрыты для тех, у кого не имеется прививки от коронавируса. То же самое коснётся и Московской области. Проход будет возможен лишь с помощью определённых QR-кодов. Но как же их всё-таки получить? И самое главное – как быть тем, кто не проживает на территории столицы?

Давайте разберёмся поподробнее.

Как получить QR-коды, и каким образом?

Их можно добыть лишь в том случае, если введены обе части вакцины. Пока что найти QR-коды возможно только на сайте «Госуслуг». Рекомендуется также иметь приложение «Госуслуг» (но оно предназначено только для смартфонов от 5-й версии системы Андроид). В поисковике приложения достаточно набрать одно слово «вакцинация». После этого нужно нажать «поиск», а затем появится пункт «Вакцинация Covid-19». Если сертификат был выдан ранее, то информация о прививке откроется сразу. Там же будет и нужный QR-код.

На данный момент точно неизвестно, смогут ли получить QR-код те, кто вакцинировался первой прививкой или же он доступен только после внедрения второй. На mos.ru так же возможно получение необходимых кодов. Такая возможность появится там буквально завтра – 25 июня.

А что, если получить коды всё-таки не удастся?

Как известно, в любых карантинных ограничениях возможны любые инсинуации. Если человек не может получить QR-код по неизвестной причине, то ему лучше позвонить по номеру 8 495 777 77 77. После долгих минут ожидания, проблема может быть разрешена.

По поводу вопроса о первой прививке или второй – пока что всё очень сложно. Выдадут ли тем, у кого только первая вакцина, нужные QR-коды, - на данный момент неизвестно. А вот тем, кто не болел и не вакцинировался – придётся труднее. Нужно будет сделать ПЦР-тесты в любой из Московских клиник. При этом, стоит запомнить, что их актуальность теряется уже через 3 дня.

Что до переболевших москвичей, то они могут получить QR-код в поликлинике, где они проходили лечение, и к которой, соответственно, привязаны. Тем, кто приехал из других городов, лучше воспользоваться порталом «Госуслуги» или накануне сделать ПЦР-тест, но он опять же будет эффективен лишь в течение 3-х дней.

А что, если станет хуже, и QR-коды будут везде?

Этот вопрос беспокоит уже почти всё население России. Конечно, ухудшение ситуации очень даже возможно, тем более, что только за последние сутки число заражённых в нашей стране увеличилось на 20 000. Но лучше, конечно же, сохранять надежду на избежание трудностей. Если плохое всё-таки случится, то могут закрыть не только рестораны и кафе, но и спортзалы, магазины и фитнес-клубы. Также есть вероятность и полного локдауна, которую никак нельзя исключать.

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