В Великобритании опубликовали новые данные о количестве повторных заражений COVID-19 у людей с антителами

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24 июня 2021, 19:42 Источник: nplus1.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Британские ученые опубликовали новые данные о количестве повторных заболеваний COVID-19 у пациентов и сотрудников лечебно-реабилитационных центров, у которых в крови обнаружили антитела. Интересно, что они не нашли разницы между начальным уровнем антител у тех, кто заболел повторно, и у остальных людей с антителами.



Исследователи из Университетского Колледжа Лондона включили в анализ персонал (1429 человек) и пациентов (682 человека) лечебно-реабилитационных центров для престарелых. За состоянием участников следили с первого октября 2020 года по 1 февраля 2021 года. Образцы крови они собирали с июля по ноябрь 2020 года, а затем через 4 и 6 месяцев. В них тестировались антитела IgG к нуклеокапсиду и спайк-белку коронавируса. Работников лечебно-реабилитационных центров тестировали на наличие коронавируса каждую неделю, а пациентов каждый месяц.



Антитела к коронавирусу в начале исследования выявили у 226 пациентов (33%) и у 408 медицинских работников (29%). Ковид диагностировали у 20 процентов пациентов (93 человека), у которых не было антител в начале исследования, и у 2 процентов (4 человека) с антителами. Среди медицинских работников без антител COVID-19 выявили у 11 процентов (111 человек), а у медиков с антителами тест на коронавирус оказался положительным у 2 процентов (10 человек). У 12 человек из группы, у которой выявили антитела на момент начала исследования, были доступны данные о течение болезни: у 11 человек возникли симптомы заболевания — повышенная температура тела и кашель.



Таким образом оказалось, что и у пациентов, и у персонала без антител риск заразиться коронавирусом был существенно выше, чем у тех, у кого были антитела. При этом не было разницы в титрах антител у людей с реинфекцией по сравнению с остальными людьми с антителами, поэтому необходимы дальнейшие исследования гуморального и клеточного иммунитета после коронавируса. Это позволит рассчитать длительность защиты и составить графики вакцинации.





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