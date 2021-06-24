Киевский депутат Сиротюк призвал начать подготовку всех украинских школьников к войне с Россией

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24 июня 2021, 11:15

Флаг России, Alexander Rekun / globallookpress.com

Олег Сиротюк, депутат Киевского горсовета, призвал начать подготовку всех украинских школьников к войне с Российской Федерацией. По данному вопросу парламентарий высказался в разговоре с журналистами.

По словам процитированного «ПолитНавигатором» Сиротюка, на Украине «каждый мальчик и девочка со школьной скамьи должен входить в национально-патриотические организации, проходить полноценный военный курс».

Украинская армия не в состоянии победить такое большое государство, как Россия, констатировал собеседник СМИ. Он указал на то, что для достижения успеха в вооруженном противостоянии с соседней страной нужно объединить всю нацию.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, журналист Юрий Котенок спрогнозировал, что ситуация на передовой в Донбассе может обернуться катастрофой для сил самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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