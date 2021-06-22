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Военкор Котенок: ситуация на передовой в Донбассе может обернуться катастрофой для сил ДНР и ЛНР

, 09:03

Военкор Котенок: ситуация на передовой в Донбассе может обернуться катастрофой для сил ДНР и ЛНР
Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Ситуация на передовой в Донбассе может обернуться катастрофой для сил ДНР и ЛНР. Соответствующий прогноз высказал военный корреспондент Юрий Котенок.

Накануне украинская армия обстреляла бойцов Народной милиции ДНР, в результате погибли четыре человека, еще пять ранены. Первый замглавы министерства информации республики Даниил Безсонов, комментируя случившийся инцидент, выразил уверенность в том, что «ответка будет».

«Если же нет, то скоро служить будет некому», - предупредил Безсонов в Telegram.

Военкор Юрий Котенок, отреагировавший на пост чиновника, предсказал, что происходящее на передовой в Донбассе может обернуться катастрофой для сил ДНР и ЛНР. Об этом говорят не «ангажированные блогеры», а «нормальные люди» вроде Даниила Безсонова, отметил Котенок.

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ДЦ

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